ЧБТР предоставил Кредитвест Банку кредит $5 млн для поддержки малого и среднего бизнеса

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР, Салоники, Греция) в рамках расширения сотрудничества с Кредитвест Банком (Вест Файненс энд Кредит Банк, Киев) предоставил украинскому финучреждению доступ к новому кредиту в $5 млн для поддержки развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, сообщили банки в среду.

"Новый механизм ЧБТР будет использоваться для повышения доступности финансирования для частных малых и средних предприятий и предпринимателей в соответствии с реализуемой Кредитвест Банком стратегией расширения кредитного портфеля МСБ", – отмечается в релизе.

Украинский банк добавляет, что в рамках стратегии активно участвует в международных и национальных программах поддержки МСБ.

ЧБТР и Кредитвест Банк напомнили, что активно сотрудничают с 2015 года, когда была предоставлена возобновляемая линия торгового финансирования на $5 млн. В ее рамках к настоящему времени ЧБТР выделил украинскому банку в общей сложности $35 млн для финансирования внешнеторговых операций украинских компаний со странами Черноморского региона и за его пределами.

Финучреждения отмечают, что партнерство между ЧБТР и Кредитвест банком, подконтрольным турецкой семье Алтынбаш, является примером поддержки ЧБТР трансграничных ПИИ между государствами-членами, в частности укрепления турецко-украинских экономических и инвестиционных отношений.

Кредитвест Банк основан в 2006 году. Его единственным акционером являлся турецкий Altınbaş Holding INC.

Группа Altinbas включает компании, работающие в сферах производства ювелирных изделий, финансов и энергетики, логистики, недвижимости, образования и спорта.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года банк по размеру общих активов (2,003 млрд грн) занимал 51-е место среди 73 действовавших в стране.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Банк предоставляет среднесрочные и долгосрочные корпоративные кредиты на срок до 10 лет, а по проектному финансированию – до 15 лет. В случае частного сектора объем кредита может составлять до EUR90 млн, государственного – EUR120 млн.

ЧБТР за годы работы утвердил 52 проекта для Украины на EUR836 млн. Портфель банка на конец 2020 года превысил EUR2 млрд, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом.