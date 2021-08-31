Экономика

15:32 31.08.2021

Westinghouse в 2021г поставит девять партий топлива для АЭС Украины

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Westinghouse в 2021г поставит девять партий топлива для АЭС Украины

Westinghouse в 2021 году поставит для АЭС Украины девять партий топлива, сообщил президент компании в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Тарик Чохо (Tarik Choho).

"Всего в 2021 году мы поставим девять перегрузок топлива, а в 2022 году – семь", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, за все годы сотрудничества с НАЭК "Энергоатом" Westinghouse поставил в Украину 1,626 тыс. тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС.

Чохо напомнил, что топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести из 15 ядерных реакторах Украины. "Это блоки №№1,3,4,5 Запорожской АЭС, а также блоки №2 и №3 Южно-Украинской АЭС. Более того, пять блоков (№№1,3,5 ЗАЭС, №2 и №3 ЮУАЭС) из шести полностью загружены топливом Westinghouse", - уточнил он.

Кроме того, начиная с 2022 года, топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 также будет использоваться на третьем энергоблоке Ривненской АЭС, а через два года Westinghouse будет поставлять топливо для ВВЭР-440 на второй блок этой станции.

Как сообщалось, в 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #топливо #westinghouse #аэс
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