Повторный аукцион по приватизации ОГХК пройдет 29 октября – ФГИ

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины на заседании в понедельник определила новую дату приватизационного аукциона по продаже АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) – он пройдет 29 октября в 11:00, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", – прокомментировал по просьбе агентства новую дату заместитель главы Фонда Тарас Елейко.

По его словам, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

Как сообщалось, ФГИ в конце июня назначил на 31 августа аукцион по продаже ОГХК со стартовой ценой 3,7 млрд грн. По данным Фонда, он вел переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, 18 из которых подписали договор о неразглашении, а около десятка активно осуществляли дью-дилидженс (Due Diligence) объекта. Однако заявки на аукцион направили лишь три компании, два из трех претендентов не смогли подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, поэтому оба были дисквалифицированы, что и повлекло за собой отмену аукциона 27 августа.

Согласно данным замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция "Слуга народа"), из трех подавших заявки компаний одна связана с Дмитрий Фирташем – бывшим арендатором горно-обогатительных комбинатов ОГХК, имеющим крупнейшие активы в титановой отрасли в Украине среди частных компаний. "Еще один из претендентов – неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", – добавила Пидласа.

Правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний в августе 2016 года. Сроки приватизации откладывали несколько раз, в последний - в связи с коронакризисом и карантином.

Советником по приватизации выступает "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума с Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. Его вознаграждение состоит из двух частей: фиксированной и вариационной в 1% от суммы продажи объекта.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3 млрд 127,63 млн грн.