Экономика

16:33 28.08.2021

Мининфраструктуры рассматривает механизм консорциумного кредитования как источник средств для финансирования ж/д, аэропортовой и морской инфраструктуры

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Мининфраструктуры рассматривает механизм консорциумного кредитования как источник средств для финансирования ж/д, аэропортовой и морской инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает механизм консорциумного кредитования в украинских банках как источник средств для финансирования инфраструктуры во всех отраслях.

Как сообщается на сайте министерства в субботу, сегодня между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и шестью украинскими банками (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр, ПУМБ) был подписан договор консорциумного кредита объемом $376 млн под 4,9% годовых с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет.

"В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и т.д.", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, основное преимущество механизма консорциумного кредита - то, что государство может быстро получить необходимый объем средств, а банк - реальные возможности для инвестиций.

Как сообщалось, в июне 2021 года "Укравтодор" разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США в 6,25% на срок 7 лет.

Теги: #транспорт #мининфраструктуры #консорциум
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