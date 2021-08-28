Экономика

16:03 28.08.2021

"Укрзализныця" планирует запустить первые полученные от КВСЗ два вагона на рейсе Мариуполь - Львов

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"Укрзализныця" планирует запустить первые полученные от КВСЗ два вагона на рейсе Мариуполь - Львов

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует запустить на рейсе № 69/70 Мариуполь - Львов первые два пассажирских вагона из 100, уже произведенных Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ).

Как сообщила пресс-служба УЗ в субботу, данные вагоны компания в настоящее время презентует на выставке подвижного состава на первой платформе станции Киев-Пассажирский, которая длится до 29 августа включительно.

"Укрзализныця" отмечает, что согласно контракту до конца текущего года завод передаст еще 10 пассажирских вагонов. Следующие 90 вагонов будут переданы до июля 2022 года. Все 100 вагонов планируется использовать на долгих магистральных маршрутах социального значения.

"Новые вагоны построены с учетом пожеланий пассажиров. В частности, в вагонах отсутствуют нижние ларьки, под полкой оставили место для багажа. Это позволит разместить, например, крупногабаритный чемодан. Обшивка полок изготовлена из износостойких материалов, которые выдержат усиленные нагрузки. В каждом купе установлены 4 розетки с двумя USB-портами. Кроме того, в каждом вагоне в одном из туалетов установлен стол для пеленания. Во всех купе и гардеробных установлены кнопки вызова проводника. Плюс купе оборудованы системой сигнализации: на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии дверей соответствующий сигнал поступает в купе проводника. В пассажирских купе есть небольшие окошки - форточки, которые можно открыть на проветривание", - рассказали в УЗ.

В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок. Так, в рамках договора Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить "Укрзализныци"51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Теги: #квсз #вагоны #укрзализныця
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