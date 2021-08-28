"Укравтодор" привлек консорциумный кредит от шести банков на сумму $376 млн

Договор о предоставлении консорциумного кредита на сумму $376 млн сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство" подписали с государственным агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, банк "Кредит Днепр" и ПУМБ.

"Уже сегодня "Укравтодор" получает финансирование в $376 млн и сможет продолжать "Большое строительство" (...) Ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте", – сообщил глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер на церемонии подписания договора в субботу.

По его словам, Укрэксимбанк как координатор кредита предоставил 45% от суммы финансирования в эквиваленте $165 млн, Ощадбанк - до $150 млн, Укргазбанк – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а ТАСкомбанк – до $14 млн.

Указывается что, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.

Пресс-служба отметила, что предпосылками реализации проекта стали консультации с Министерством инфраструктуры о продолжении финансирования программы "Большое строительство", где было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.