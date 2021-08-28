Экономика

11:23 28.08.2021

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 29,5% – Госстат

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Ввод в эксплуатацию жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 29,5% – Госстат

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2021 года увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4 млн 797,2 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

При этом уточняется, что данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Согласно сообщению, в городах с начала года введено в эксплуатацию 3 млн 283 тыс. кв. м жилья (68,4% общего объема), в сельской местности – 1 млн 514,1 тыс. кв. м. При этом 41,8% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 57,8% – в домах с двумя и более квартирами, 0,4% – в общежитиях.

В целом за отчетный период в эксплуатацию введено 62,3 тыс. квартир, при этом в городах – 47,6 тыс. квартир, в селах – 14,6 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир составила 76,6 кв. м, в частности в одноквартирных домах – 157,1 кв. м, в многоквартирных – 55,9 кв. м.

В Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию 54,6% общего объема жилья, при этом в Киеве – 512,7 тыс. кв. м (10,7%).

Согласно статданным, сокращение объема ввода жилья зафиксировано в Запорожской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

Показатели роста ввода жилья в январе-июне 2021 года к аналогичному периоду предыдущего года (с учетом временного порядка) составляют +120,5 процентных пункта (до 165,2 тыс. кв. м) для Днепропетровской области, +92,4 п.п. (до 58,3 тыс. кв. м) - для Сумской, а также +101,8 п.п. для Киева.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, напоминает Госстат.

Теги: #недвижимость #жилье #ввод #госстат
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