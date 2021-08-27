"Укрзализныця" планирует закупить 10-20 новых электричек для работы в пригородном направлении вокруг Киева

АО "Укрзализныця" планирует начать обновление пассажирского пригородного сообщения с закупки 10-20 новых электричек для работы вокруг Киева, об этом в интервью Mintrans рассказал и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"На стартовом этапе мы говорим о 10-20 поездах, которые будут обслуживать пригородное направление вокруг столицы. Дальше - больше. Возможно, не везде это будет единый формат, поскольку есть разные потребности пригорода по всей стране и разные инфраструктурные особенности", - заявил он.

Перцовский также сообщил, что сейчас компания тестирует электрички производства швейцарской компании Stadler, готовится к большому международному тендеру на электропоезда, детализирует техническое задание.

"Stadler – это тот игрок, который уже заявил о готовности локализоваться в Украине. У компании уже есть успешный опыт в Восточноевропейских странах. В Украине есть большая база производителей вагонной мебели, кабинного оборудования, стекол, различного электронного оборудования, за счет этого у нас может быть локализация даже выше, чем Stadler достиг в той же Беларуси", - отметил директор филиала УЗ "Пассажирская компания".

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали Меморандум о взаимопонимании, который определяет основы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта в Украине.