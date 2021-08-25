Экономика

13:38 25.08.2021

Снижение тарифов на э/э для населения при его фискальной сбалансированности соответствует программе с МВФ – глава Минфина

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Снижение тарифов на э/э для населения при его фискальной сбалансированности соответствует программе с МВФ – глава Минфина

Решение правительства снизить тариф на электроэнергию для населения находится в рамках обязательств Украины по программе stand by с Международным валютным фондом (МВФ) при условии, что это решение не несет фискальных рисков для бюджета, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я не вижу оснований, почему это решение должно повлиять на переговоры. Наша программа, по большому счету, не фокусируется на повышении или снижении тарифов. Эти тарифные истории интересны с точки зрения фискальных рисков", – отметил министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока негативная коммуникация от Фонда по поводу этого решения отсутствует, глава Минфина ее не ожидает и в будущем.

"Это дело Минэнерго, они общаются с Фондом. Думаю, они с ним это решение проговаривали. Но нет сомнений в том, что это решение должно быть фискально сбалансированным. Из бюджета мы покрывать какие-то тарифные потребности не будем", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что основная задача - сбалансировать энергорынок. "Если "Энергоатом", "Укргидроэнерго" пошли на это снижение, значит, они просчитали эти риски. Таким образом, Минэнерго несет все риски и ответственность. Никоим образом бюджет Украины не будет дотировать эти компании", – добавил глава Минфина.

Марченко указал, что помощь в виде предоставления госгарантий по "зеленым" облигациям "Укрэнерго" может быть только по погашению долгов компаний "зеленой" энергетики, накопленных в предыдущие периоды, как это и регламентировано в госбюджете на этот год.

Министр подтвердил, что выпуск таких облигаций готовится, однако он не дал других деталей, сославшись на то, что принято решение о передаче "Укрэнерго" от Минфина в управление Минэнерго.

"Сейчас "Укрэнерго" - в сфере ведения Министерства энергетики, поэтому, как говорится, счастливого пути. Правительство приняло это решение, мы от него воздержались. Но оно принято, нет смысла дискутировать", – сказал Марченко.

Как сообщалось, правительство Украины в середине августа решило понизить с 1 октября этого года до 30 апреля 2022 года до 1,44 грн с 1,68 грн стоимость кВт-ч электроэнергии населением при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Одновременно с 1 октября должна быть внедрена финансовая модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО), что должно сбалансировать решение о снижении тарифа.

Теги: #тарифы #марченко #минфин
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