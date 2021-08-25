Экономика

13:06 25.08.2021

Глава Минфина доволен работой команды налоговой, к работе таможни "есть вопросы"

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Глава Минфина доволен работой команды налоговой, к работе таможни "есть вопросы"

Глава Министерства финансов Сергей Марченко удовлетворен работой команды Государственной налоговой службы и готов поддержать главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина, хотя к результатам работы таможни "есть вопросы".

"Исполняющий обязанности главы налоговой сейчас Евгений Олейников, я им доволен. Объявлен конкурс. В целом командой Госналоговой я доволен. Это одна из наиболее профессиональных команд во всей Украине", – сказал Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"С таможней сложнее, но Павла Рябикина, главу Гостаможни, я готов поддержать - уже даже то, что он взялся за столь сложную сферу, заслуживает уважения", – продолжил министр.

Он добавил, что хотя у Минфина остаются вопросы к результатам работы таможни и ее реформирования, было сложно найти человека "не из системы", который был бы готов взять на себя ответственность за работу таможни.

Теги: #таможня #марченко #налоговая #минфин
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