Министр финансов ожидает перевыполнения бюджета по доходам в 2021г

Министр финансов Сергей Марченко ожидает перевыполнения бюджета по доходам в 2021 году, сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Оно (перевыполнение - ИФ) точно будет. Вопрос в том, что парламент уже несколько раз вносил изменения в бюджет на 2021 год на 13 млрд грн и почти на 9 млрд грн", – сказал Марченко.

При этом он добавил, что с министерством эти изменения согласованы.

"Из-за того, что у нас технически возникло перевыполнение доходов и недовыполнение заимствований, было несколько протокольных решений правительства, чтобы переформатировать роспись на предмет того, чтобы за счет доходов профинансировать расходы, финансирование которых ожидалось за счет заимствований. У нас увеличивалась роспись на эти периоды по доходам", – пояснил министр финансов.