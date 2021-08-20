Экономика

18:46 20.08.2021

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

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СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отдал протокольное поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

"Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия "Черскассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – сказал Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО в пятницу.

"Отдано поручение осуществить мероприятия по возврату госпакета акций "Черкассыгаз", определению виновных в этом лиц и возмещению принесенных государству убытков, а также установить контроль над АО "Черкассыгаз", – уточнил секретарь СНБО.

По его словам, СНБО взяло к сведению информацию министра энергетики Германа Галущенко и главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко о потере государственного контрольного пакета акций предприятия, а также поручило Кабинету министров совместно с НКБЦФР, СБУ, ГБР при участии Офиса генпрокурора и НАБУ в месячный срок провести проверку обстоятельств этой потери.

Как сообщалось, в декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР, что пакет акций предприятия, принадлежащий НАК "Нафтогаз Украины" сократился с 51% до 9,97%.

В пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сообщили, что решение о приватизации госпакета акций "Черкассыгаза" правительством не принималось, и акции этой компании ФГИ не получал.

"Нафтогаз Украины" тогда отказался комментировать снижение своей доли в "Черкассыгазе".

Тогда, в частности, было зафиксировано, что в число собственников газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", являющаяся соучредителем ООО "Фиинансовая компания "Сонячне мисто", советник которой Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет Надра Банка (Киев). Крупнейшим бенефициаром этого неплатежеспособного на сегодня банка являлся Дмитрий Фирташ.

В настоящее время "Нафтогаз" сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе, Perritt Select Investments Limited принадлежит 22,56%, ООО "Ласфано Украина" – 20,35%, ООО "Межрегиональная торговая компания" – 15,81%, Владимиру Болбасу и Сергею Назаренко – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.

"Черкассыгаз" обслуживает газораспределительные сети, расположенные на территории Черкасской области.

Теги: #снбо #черкассыгаз #данилов
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