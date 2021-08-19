МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил доступ Афганистана к своим ресурсам в связи с неопределенной политической ситуацией в стране после захвата власти в стране движением "Талибан", сообщает Deutsche Welle.

"В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к SDR (специальные права заимствования) или другим ресурсам МВФ", - заявила представительница фонда.

На 23 августа запланировано распределение SDR на сумму $650 млрд среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского Центрального банка Аджмала Ахмади, $340 млн.

Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере $370 млн, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

США блокировали доступ представителям "Талибана" к счетам афганского правительства, управляемым Федеральной резервной системой и американскими банками, сообщило агентство Dow Jones.

"Любые активы Центрального банка, которыми правительство Афганистана располагает в Соединенных Штатах, не будут предоставлены талибам", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, американский Минфин на прошлой неделе после захвата "Талибаном" ряда провинциальных центров в Афганистане принял экстренное решение о прекращении поставок в страну наличных долларов во избежание попадания денег в руки талибов. Очередная партия валюты уже была подготовлена к отправке, говорится в сообщении агентства.

Dow Jones называет эти меры "остатками дипломатических рычагов", которыми Вашингтон надеется предотвратить усугубление политического и гуманитарного кризиса в Афганистане.

Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, сказал журналистам, что резервы афганского ЦБ составляют около $9 млрд, но почти все они размещены за пределами страны, в том числе $7 млрд в Штатах. "С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема", - приводит его слова Dow Jones.

В воскресенье талибы взяли Кабул, под властью боевиков оказался весь Афганистан. Президент Ашраф Гани и многие другие представители афганского правительства сбежали из страны. США и их союзники экстренно вывозят из Афганистана своих дипломатов и афганцев, которым угрожает опасность со стороны талибов.

Будучи одной из беднейших стран мира, Афганистан в значительной степени зависит от международной помощи. На ее средства, по данным Всемирного банка, приходится почти 43% ВВП страны, который в 2020 году составлял $19,81 млрд. После прихода к власти талибов несколько стран, в том числе одна из важнейших стран-доноров Германия, объявили, что заморозят программы помощи Афганистану.