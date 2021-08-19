ГИЯРУ разрешила пуски блока №1 Хмельницкой АЭС и блока №6 Запорожской АЭС после ремонтов

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) разрешила пуски блока №1 Хмельницкой АЭС и блока №6 Запорожской АЭС после завершения планово-предупредительных ремонтов.

Согласно сообщениям на сайте регулятора, разрешения на пуск выданы по результатам совещаний 16 и 18 августа.

Согласно утвержденного Минэнерго плана-графика ремонтов и реконструкции оборудования электростанций на 2021 год, блок №1 Хмельницкой АЭС и блок №6 Запорожской АЭС планируется подключить к сети 21 августа.

По состоянию на 15:20 четверга в работе находится 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 124-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 114-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 111-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 11-е сутки капитального планового ремонта.