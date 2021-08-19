Экономика

11:36 19.08.2021

Гибкое курсообразование снизило уязвимость украинской экономики к кризисам и ее долларизацию - глава НБУ

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Гибкое курсообразование снизило уязвимость украинской экономики к кризисам и ее долларизацию - глава НБУ

Инфляционное таргетирование Национальным банком Украины (НБУ) способствовало снижению цен на кредиты и росту кредитования, а гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам и снизило ее долларизацию, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам "круглого стола" посвященного шестой годовщине инфляционного таргетирования в Украине.

"Если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то прогресс очевиден. Кредиты подешевели, кредитование растет. (...) Гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам. Снизилась долларизация экономики, например, долларизация депозитов за этот период сократилась с 47% до 35%. Достигнут существенный прогресс в валютной либерализации. Все это является фундаментом для устойчивого экономического развития", – написал он в Facebook.

Глава НБУ отметил, что Нацбанк не может позволить себе занимать пассивную позицию касательно роста инфляции, как делают центробанки развитых стран. В частности, повышение учетной ставки и сворачивания антикризисных инструментов позволит сохранить контроль за инфляционными процессами и возможность финансирования в гривне по доступной цене и на длительные сроки.

Шевченко добавил, что НБУ совместно с международными партнерами планирует финализировать в октябре 2021 года Стратегию развития устойчивого финансирования, а в августе этого года – завершить Концепцию регуляторных стимулов.

Как сообщалось, Национальный банк 18 августа 2015 года ввел монетарный режим инфляционного таргетирования вместо фиксированного валютного курса.

Теги: #шевченко #нбу #курсообразование
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