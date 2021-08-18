Ситуация с грузоперевозкой остается сложной, растет количество брошенных и задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д - УЗ

По сети "Укрзализныци" (УЗ) по состоянию на 08:00 среды, 18 августа, было 43 брошенных грузовых поезда (2172 вагонов), сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на своей странице в Facebook.

По его словам, больше всего таких поездов зафиксировано на Одесской железной дороге - 26 поездов (1402 вагона) и Львовской железной дороге - пять поездов (230 вагонов). Задержки поездов составляли от 21 до 255 часов.

Кроме того, он рассказал, что за оперативные сутки (17-18 августа) на сети УЗ было 163 временно отставленных поезда (6594 вагона). Задержки поездов составляли 12-72 часа. При этом наибольшее количество задержанных поездов было по Юго-Западной железной дороге - 52 поезда (1861 вагон). На Одесской ж/д было 45 поездов (2102 вагона), Львовской - 28 поездов (1218 вагонов).

"Наиболее остро стоит вопрос с накоплением вагонов и замедлением продвижения поездов на Юго-Западной ж/д (Киевская дирекция) и Одесской ж/д (припортовые участки и стыки с другими дорогами). По обеим дорогам фиксируется рост брошенных и временно задержанных поездов", - сообщил Ткачев.

При этом на западных погранпереходах, по его словам, ситуация в целом рабочая.

"Накопление вагонов по сети УЗ и суточная сдача по стыкам: Ужгород - 1619 вагонов (суточная сдача по стыку – 7 поездов или 322 вагона) - самый проблемный стык, причина - уменьшение приемки заводом US.steel; Изов - 1778 вагонов (суточная сдача по стыку - 8 поездов или 401 вагон) - ситуация рабочая; Чоп - 731 вагон (суточная сдача по стыку - два поезда, или 139 вагонов в сутки); Батево - 466 вагонов (суточная сдача по стыку - два поезда, или 112 вагонов) и т.д.", - сообщил замдиректора департамента коммерческой работы УЗ.

Он отметил, что снижение скорости продвижения вагонов и ухудшение оборота вагонов стимулирует спрос на вагонный парк. Уже сейчас рынок испытывает дефицит в наличии полувагонов, зерновозов, цементовозов. Этот спрос стимулирует рост ставок платы за использование вагонов.

Кроме того, Ткачев добавил, что ухудшение ситуации с продвижением грузовых поездов негативно влияет на обеспечение погрузки вагонным парком, у Центра транспортной логистики (ЦТЛ) УЗ возникают проблемы с подсылом порожних вагонов.

По его данным, за прошедшие оперативные сутки ЦТЛ не обеспечил подачу 2031 вагона при общей заявке 3016 вагонов. Фиксируется рост количества заявок на вагоны ЦТЛ, грузоотправители начинают завышать количество заявок.

"В целом ситуация с перевозкой грузов остается сложной, замедление движения и накопления вагонов на сети начинает негативно сказываться на обеспечении погрузки порожним парком и уровне суточной погрузки в целом. АО "Укрзализныця" принимает необходимые меры для нормализации ситуации", - подытожил он.