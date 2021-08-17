Экономика

10:51 17.08.2021

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

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Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Днепра, Харькова, Львова, Мариуполя, Николаева и Одессы в иностранной и национальной валюте со "стабильного" до "позитивного" после суверенного рейтингового действия.

Как отмечает агентство, пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на "позитивный" прогноза по суверенным рейтингам Украины.

В то же время рейтинговое действие не затронуло оценку кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Так, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "b+", сообщает Fitch.

Как сообщалось, 6 августа Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильного" до "позитивного", подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Теги: #города #fitch_ratings
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