Минэкономики договорилось с ключевыми производителями об удешевлении подсолнечного масла до конца месяца

Представители масличного рынка и центральные органы исполнительной власти договорились о мерах осуществления взвешенной ценовой политики в масложировой отрасли, что позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца августа, сообщило Министерство экономики на сайте в понедельник.

Ведомство подчеркнуло, что индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на подсолнечное масло в конце июля нынешнего года снизился на 10%, при этом стоимость данного продукта в Украине не изменилась. По данным Госслужбы статистики, по состоянию на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом августа.

Минэкономики уточнило, что в ходе совещания с представителями масличного рынка и центральными органами стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей подсолнечного масла, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца текущего месяца.

"Отметим, что масложировая отрасль в Украине активно развивается, использует современные технологии и является одним из мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Отрасль создает продукт с добавленной стоимостью, имеет существенный удельный вес в формировании ВВП страны и поступлении валютной выручки", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, Минэкономики в апреле 2021 года подписало меморандум о взаимопонимании с экспортерами, ограничивающий экспорт подсолнечного масла в 2020/2021 МГ на уровне 5,38 млн тонн для стабилизации внутреннего рынка, тогда как ранее годовой экспорт оценивался в 5,52 млн тонн.

Альтернативой меморандуму Минэкономики предлагало введение квот на экспорт подсолнечного масла и шрота. Против них выступил ряд украинских профильных ассоциаций и общественных объединений, заявивших, что ограничительные меры не помогут снизить цены на него на внутреннем рынке.