Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа допустила к обращению в Украине пятилетние еврооблигации АО "Укрзализныця" (УЗ), выпущенные через Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885).

Согласно информации на сайте НКЦБФР, инициатором вывода стал ко-лид-менеджер размещения этих облигаций Dragon Capital, облигации планируется включить в биржевой список "Украинской биржи".

"Внутренние инвесторы теперь получат доступ к еврооблигациям "Укрзализници". Это исправляет несправедливость, когда украинские инвесторы были лишены доступа к наиболее качественным заемщикам, предлагающим долларовую доходность существенно выше, чем можно найти валютный депозит в Украине", – прокомментировал допуск бумаги на украинский рынок заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Dragon Capital и J.P. Morgan выступили ко-лид-менеджерами и букраннерами размещения еврооблигаций УЗ на $300 млн под 7,875%.

УЗ по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% - до 75,3 млрд грн.

Еврооблигации "Укрзализныци" стали 55-й иностранной ценной бумагой, допущенной к обращению на украинском рынке.