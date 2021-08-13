Экономика

19:53 13.08.2021

Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

1 мин читать
Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа допустила к обращению в Украине пятилетние еврооблигации АО "Укрзализныця" (УЗ), выпущенные через Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885).

Согласно информации на сайте НКЦБФР, инициатором вывода стал ко-лид-менеджер размещения этих облигаций Dragon Capital, облигации планируется включить в биржевой список "Украинской биржи".

"Внутренние инвесторы теперь получат доступ к еврооблигациям "Укрзализници". Это исправляет несправедливость, когда украинские инвесторы были лишены доступа к наиболее качественным заемщикам, предлагающим долларовую доходность существенно выше, чем можно найти валютный депозит в Украине", – прокомментировал допуск бумаги на украинский рынок заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Dragon Capital и J.P. Morgan выступили ко-лид-менеджерами и букраннерами размещения еврооблигаций УЗ на $300 млн под 7,875%.

УЗ по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% - до 75,3 млрд грн.

Еврооблигации "Укрзализныци" стали 55-й иностранной ценной бумагой, допущенной к обращению на украинском рынке.

Теги: #dragon #нкцбфр #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 13.08.2021
На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

16:42 13.08.2021
Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

10:20 13.08.2021
"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

19:03 12.08.2021
"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

15:20 12.08.2021
Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

11:41 12.08.2021
Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

10:40 12.08.2021
"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону, антикризисные меры необходимы - новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону, антикризисные меры необходимы - новый и.о. главы компании

17:21 11.08.2021
"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

17:12 11.08.2021
"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

"Укрзализныця" планирует закупать импортные пассажирские вагоны – новый и.о. главы компании

14:11 11.08.2021
Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Камышина и.о. главы правления "Укрзализныци"

Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Камышина и.о. главы правления "Укрзализныци"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Импортеров российских минудобрений подозревают в неуплате 1,3 млрд грн таможенных платежей – офис Генпрокурора

Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

Украина имеет все возможности войти в ТОП-10 мировых экспортеров вооружения - глава "Укроборонпрома"

Более 8 тыс. вагонов в последние 2 суток стояли без движения или задерживались на сети "Укрзализныци"

Стратегия экономбезопасности Украины предусматривает активизацию национального фондового рынка

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассчитывает на интерес инвесторов из США к титановой отрасли

НБУ не ожидает введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики

Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии сократился на 12,7%

"Киевгазэнерджи" грозит штраф в 51 тыс. грн за месячную просрочку обнародования годового тарифа для населения

Внешнеторговый профицит Украины в I полугодии сократился на 46,3% - Госстат

Цена аренды жилья накануне учебного года в городах-миллионниках выросла на 2-5% – OLX

Корпорация работает в штатном режиме, обязанности главы правления исполняет Николай Волосянко - ГПЗКУ

Выполнение Гособоронзаказа в 2021г опережает прошлогодний график вдвое

Минсельхоз США резко, до 72,5 млн т, снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

Украина за 7 мес. сократила экспорт электроэнергии на 24,1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА