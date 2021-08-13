Экономика

16:42 13.08.2021

Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

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Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа разрешила управляющему партнеру группы Fortior Capital Николаю Нестеренко выкупить 49,5% ООО "Компания по управлению активами (КУА) "Фортиор Капитал" у своего партнера Александра Камышина, назначенного накануне и.о. главы правления "Укрзализныця".

Согласно сообщению НКЦБФР, Нестеренко намерен сосредоточить 100% в капитале КУА.

Как сообщалось, в марте нынешнего Нацкомиссия выдала КУА "Фортиор Капитал" лицензию на осуществление деятельности по управлению активами институциональных инвесторов.

Согласно госреестру, Нестеренко и Камышин также владеют на паритетных началах ООО "Фортиор Капитал".

Как отмечается на сайте инвесткомпании Fortior Capital, она специализируется на таких направлениях, как транспортная инфраструктура, АПК и недвижимость, однако готова рассматривать и другие инвестиции. Среди проектов компания выделяет медиаресурс Latifundist, аграрную "Грано Груп" и венчурный фонд AgTech Farm.

Теги: #нкцбфр #укрзализныця #камышин #нестеренко
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