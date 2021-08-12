Экономика

19:01 12.08.2021

ТРЦ "Городок Gallery" осуществил дебютный выпуск облигаций на 252,3 млн грн

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ТРЦ "Городок Gallery" осуществил дебютный выпуск облигаций на 252,3 млн грн

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР) в середине июля зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии "А" ТРЦ "Городок Gallery" ООО "АСТ Компани" (Киев) общим номинальным объемом 252,279 млн грн.

Согласно реестру НКЦБФР, номинальная стоимость облигаций – 1000 грн, срок обращения – 11 месяцев c погашением с 1 июля 2022 года.

По облигациям установлена процентная ставка 20% годовых, купонный период – месяц, указывается в реестре.

В соответствии с ним, облигации размещались в период с 25 июля по 1 августа этого года, однако регистрация отчета о размещении пока отсутствует.

Согласно госреестру, ООО "АСТ Компани" зарегистрировано в феврале 2013 года, с июня этого года владельцем является Сергей Хренов вместо Максима Мухи.

Чистый убыток компании в 2020 году составил 2,23 млн грн после чистой прибыли 49,11 млн грн годом ранее при сокращении выручки на 5,7% – до 126,23 млн грн.

Как сообщается на сайте ТРЦ "Городок Gallery", торговый центр был введен в эксплуатацию в 2003 году и полностью реконструирован в 2017-м. Общая площадь комплекса — 51 тыс. кв. м, а торговая — 45 тыс. кв. м. В торговом центре представлены более 100 бутиков одежды, обуви и сопутствующих товаров, гипермаркет Fozzy, также имеется парковка на 1000 мест.

Теги: #киев #облигации #городок #недвижимость
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