Экономика

17:52 11.08.2021

НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

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НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории неплатежеспособных банк "Земельный капитал" (Днепр) бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций), который на 1 июня 2021 года по размеру общих активов занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №400-рш/БТ от 11 августа 2021 года.

"Правление НБУ приняло решение отнести АО "КБ "Земельный Капитал" в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств", - указано в сообщении.

Теги: #банк #земельный_капитал #неплатежеспособность
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