Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%

Количество случаев неплатежеспособности компаний в Германии может вырасти на 35% к началу следующего года на фоне экономических последствий пандемии коронавируса, которые создают дополнительную нагрузку на банковскую систему страны, пишет Financial Times со ссылкой на данные германского ЦБ.

При наименее благоприятном сценарии, изложенном в ежегодном отчете Бундесбанка о финансовой стабильности, который предполагает падение цен на жилье на 30%, банки Германии могут лишиться примерно пятой части своего акционерного капитала.

В сообщении ЦБ говорится, что, хотя "некоторые банки, вероятно, столкнутся с финансовыми трудностями при этом крайне неблагоприятном сценарии, общее воздействие на функциональную жизнеспособность банковской системы останется ограниченным".

Тем не менее вице-президент Бундесбанка Клаудиа Бух предупреждает: "Банки могут затем ограничить кредитование для соблюдения показателей достаточности капитала, требуемых рынком и регуляторами. Это замедлит экономическое восстановление или усугубит экономический спад".

Бух призвала банки вместо этого извлечь выгоду из недавнего смягчения нормативных положений, позволяющих им использовать часть дополнительных резервов капитала, которые они должны были наращивать со времен финансового кризиса 2008 года.

Германия отменила требование о том, чтобы компании, пострадавшие из-за пандемии, объявляли о неплатежеспособности, в результате чего число банкротств остается на рекордно низком уровне, отмечает FT.

По оценкам Бундесбанка, количество случаев неплатежеспособности компаний вырастет с примерно 4700 в первом квартале текущего года до пикового значения примерно в 6250 в первом квартале следующего года. Это будет ниже пика, зафиксированного после финансового кризиса 2008 года, но аналогично всплеску неплатежеспособности в 2013 году.