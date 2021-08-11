"Укрзализныця" не готова к зерновому сезону - новый и.о. главы компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2021 году провалило подготовку к зерновому сезону - 11,4 тыс. вагонов-зерновозов компании готовы только 3 тыс., еще около 2,7 тыс. находятся в сезонном резерве, который уже поздно "поднимать", потому что сезон уже начался, сообщил новый и.о. председателя правления УЗ Александр Камышин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, остальные вагоны "просто не прошли своевременные ремонты".

"На 9 июля выполнено только 15% запланированных ремонтов, а 85% - провалены. Напомню, рабочий парк в пиковый сезон - это 11,4 тыс. зерновозов. Увы, но за пару месяцев просто невозможно отремонтировать ни 3 тыс. зерновозов, ни тем более необходимые 6 тыс. С полувагонами все еще интереснее - частный подвижной состав в этой категории сейчас стоит по 600-800 грн в сутки, полувагоны УЗ - от 1 тыс. грн. При этом полувагонов УЗ просто нет свободных", - сказал он.

Камышин также отметил, что "Укрзализныця" не готова к зерновому сезону не только по вагонам, но и по локомотивам. "Причем по локомотивам проблема возникла из-за того, что не были своевременно закуплены все необходимые ходовые запчасти для ремонтов...Например, бандажи для локомотивов производит только одна польская компания", - рассказал новый и. о. главы компании.

Как сообщалось, Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина.

До назначения советником с июня 2021 года в Министерстве инфраструктуры (в его фокусе работы - тарифная политика и ж/д инфраструктура) Камышин в период с 2009 по 2012 году руководил Карловским машиностроительным заводом. В 2012-2019 гг. работал в компании SCM в должности инвестиционного менеджера, члена набсовета транспортных холдингов группы СКМ. С начала 2020 года - управляющий партнер инвестиционной компании Fortior Capital.