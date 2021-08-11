Экономика

10:43 11.08.2021

Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре - первый вице-премьер

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Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре - первый вице-премьер

Украина в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу, средства есть, сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы. "Заимствования осуществляются эффективно", – добавил он.

"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – пояснил Любченко.

Теги: #выплаты #любченко
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