Экономика

01:20 07.08.2021

Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

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Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Как отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджету и восстановлению экономики.

Помимо того международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится в 2021 году до 4% ВВП, указывая, что по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП.

Агентство ожидает дальнейшего снижения дефицита до 3,2% ВВП в 2022 году благодаря "ресурсному" законопроекту.

Fitch также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и  осуществить бюджетные расходы.

Агентство также указывает нс умеренный прогресс в программе реформ со времени последнего пересмотра в феврале. Этого пока недостаточно для получения $0,7 млрд транша МВФ и EUR0,6 млрд макрофинпомощи ЕС, но часть этих средств, по оценкам Fitch, Украина получит в 2021 году, а программа stand by будет продолжена на 2022 год.

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.

Теги: #fitch #украина #рейтинг
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