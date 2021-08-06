Студенты КПИ могут проходить обучение на киевских ТЭЦ, а выпускники - сразу трудоустроиться – КТЭ

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" подписали двусторонние договора о партнерстве и сотрудничестве, а также о дуальном образовании.

"Уже с сентября 2021 года студенты теплоэнергетического факультета и факультета электроэнерготехники и автоматики КПИ, начиная с третьего курса, один день в неделю будут учиться на генерирующих объектах нашего предприятия. Студенты смогут вживую увидеть то, о чем перед этим слушали на лекциях", – сообщается в пресс-релизе КТЭ.

Отмечается, что специалисты с диплом бакалавра и студенты четвертого курса также могут работать на объектах предприятия и одновременно продолжать учиться по индивидуальному графику, разработанному КПИ совместно с КТЭ.

"Такие студенты трудоустраиваются на предприятие, проходят инструктажи и обучение на рабочем месте под руководством наставника. Продолжительность такого обучения зависит от выбранного места работы. Обучение является оплачиваемым, с получением оклада и всех дополнительных выплат, согласно КЗоТ. После этого нужно будет сдать экзамен, который даст допуск к самостоятельной работе", – пояснили в пресс-службе.

"Главная цель проекта – создать условия, чтобы каждый студент смог реализовать способности, построить карьеру в энергетике, развиваться и иметь достойные условия жизни и труда", – резюмировали в КТЭ.

Желающие могут присылать резюме на электронный адрес: hr@kte.kmda.gov.ua или написать сообщение на историнци Facebook "Начни карьеру вместе с Киевтеплоэнерго": https://www.facebook.com/Kariera.v.Kyivteploenergo.

Перечень вакансий на нашем сайте по ссылке: https://kte.kmda.gov.ua/pro_pidpriemstvo/pratsyujmo-razom/.