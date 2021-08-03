Один из двух электропоездов Skoda выйдет на маршрут после ремонта до конца 2021 года – "Укрзализныця"

Один из двух двухэтажных поездов Skoda, которые ремонтируются на "Киевском электровагоноремонтном заводе", выйдет на маршрут к концу текущего года, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) во вторник.

В УЗ отметили, что ремонт данных поездов был начат в феврале 2021 года и к настоящему времени работники завода уже успели выполнить значительный объем технических работ.

Кроме того, Skoda Transportation Group провела обследование на наличие дефектов и начала ремонт оборудования, работы над которым должны проводиться на заводе-производителе.

"Капитальный ремонт поездов предусматривает ремонт ключевых узлов, агрегатов, практически всех систем и оборудования. Поезда должны выйти после ремонта как новые. На заводе взяли хороший темп, прогнозируем: уже к концу этого года один из них выйдет на маршрут", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

Он также отметил, что специалисты Киевского электровагоноремонтного завода прошли обучение в Чехии по технологии ремонта поездов Skoda. Благодаря этому УЗ может отказаться от услуг сторонних организаций по определенным видам работ и, как результат, сэкономить около 10 млн грн.

"Менее мелкие работы, например ремонт систем кондиционирования, дверей, кресел машинистов, санузлов, будем выполнять собственными силами, благодаря чему сохраним ценный финансовый ресурс. Для этого специалисты нашего завода уже прошли соответствующее теоретическое и практическое обучение", - отметил Иван Юрик.

Поезда Skoda EJ675 являются двухсистемными (курсируют на электрифицированных участках на постоянном и переменном токе), каждый поезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест. Указанные поезда были приобретены перед чемпионатом по футболу Евро-2012 - с тех пор полноценный капитальный ремонт не проводился.