Экономика

14:04 03.08.2021

FlixBus открывает новую линию в Варшаву из Харькова через Полтаву

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FlixBus открывает новую линию в Варшаву из Харькова через Полтаву

Автобусный оператор FlixBus запускает новую международную линию из Украины – из Харькова в Варшаву.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, полный маршрут линии под №3221: Харьков - Полтава - Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Луцк - Люблин - Варшава.

Линия будет курсировать два раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45. Первый рейс состоится 7 августа из Киева в сторону Варшавы.

В FlixBus отмечают, что из Харькова и Полтавы автобусы FlixBus поедут впервые.

Таким образом, европейский оператор перевозок нарастил свое присутствие в 24 городах Украины на девяти маршрутах с брендированными автобусами.

"С самого начала развития FlixBus в Украине мы стремились развернуть свою сеть во всех областях. Сегодня мы, наконец, можем предложить жителям Харькова и Полтавы комфортную и доступную поездку в Варшаву или Люблин. Более того, с пересадкой в польской столице будет доступна большая часть Европы", - цитирует пресс-служба директора FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михала Лемана.

Как сообщалось, ранее, 4 июня, FlixBus запустил международную линию из Черновцов в польский Вроцлав. Новая линия получила №3232, Ее полный маршрут Черновцы - Коломыя - Ивано-Франковск - Львов - Краков - Катовице - Вроцлав.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты.

В июне 2019 года FlixBus заявил об открытии представительства в Украине, в июле 2020 года запустила в стране внутренние рейсы.

Теги: #flixbus #варшава #харьков
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