"Нова Пошта" начинает сотрудничество с Western Union

Клиенты "Новой Пошты" с июля 2021 года могут отправлять и получать денежные переводы в международной платежной системе Western Union.

Как сообщила пресс-служба НП во вторник, услуга предоставляется финансовой компанией NovaPay, которая входит в группу компаний "Нова Пошта". Услуга доступна в отделениях почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.

"Мы запустили услугу международных денежных переводов год назад, и она стала пользоваться популярностью среди украинцев за рубежом. Большинство переводов поступает из стран Евросоюза, чаще всего из Польши. Сейчас мы с радостью сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире. Теперь наши клиенты получили еще больше возможностей для получения или отправки денег своим родным и близким за считанные минуты", - цитирует пресс-служба генерального директора NovaPay Андрея Кривошапко.

В компании отмечают: чтобы сделать перевод Western Union, отправитель должен иметь при себе удостоверение личности, знать полное имя получателя и страну назначения. Когда транзакция оплачена, отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода. Этот номер должен быть передан получателю, чтобы он мог получить транзакцию в одном из пунктов обслуживания Western Union. В глобальную финансовую сеть Western Union входит больше 550 тыс. пунктов обслуживания более чем в 200 странах и территориях мира.

При получении денежного перевода в отделении "Новой Пошты" клиенту необходимо сообщить оператору полученный контрольный номер денежного перевода и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, вид на жительство и тд.). После проверки информации денежный перевод выплачивается получателю.

Денежные переводы Western Union в отделениях "Новой Пошты" доступны только в гривне. Плату за перевод вносит отправитель, ее размер зависит от страны назначения. Получатель денежного перевода дополнительно ничего не оплачивает.