Экономика

13:17 18.08.2021

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

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Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Western Union с 16 августа временно приостановила денежные переводы в Афганистан, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

"Мы понимаем, что предоставляемые нами услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких. Мы продолжим пристально следить за развитием событий (в Афганистане) и информировать наших клиентов об изменениях", - сообщается также в заявлении Western Union.

Сильнее всех приостановку почувствуют на себе жители Кабула и других крупных городов, сообщил MarketWatch профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, изучающий влияние денежных переводов на жизнь людей в развивающихся странах.

В сельских же районах население преимущественно пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег - хавала, отмечает Ваалер. Эта система представляет собой неформальный денежный трансфер через услуги брокеров методом взаимозачета или при личных встречах.

Денежные переводы из-за границы в прошлом году составили 4% от ВВП Афганистана или $788,9 млн, свидетельствуют данные Всемирного банка. Тогда ВВП Афганистана был на уровне $19,8 млрд.

Теги: #афганистан #western_union #переводы
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