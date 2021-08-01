Часть профсоюзов "ArcelorMittal Кривой Рог" не соглашается на поэтапное повышение зарплаты, выступая за ее 30% рост

Часть профсоюзных организаций Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) не соглашаются на предложенное администрацией предприятия повышение зарплаты всем сотрудникам, минимум, на 10% в два этапа: на 5% 1 октября 2021 и еще, минимум, на 5% в начале II квартала 2022 года, зафиксировав договоренности на три года.

В частности, Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "АМКР" на своем сайте отмечает, что профсоюз "категорически не соглашается с предложением менеджмента предприятия от 30 июля 2021г о повышении зарплаты на необоснованно низкие проценты", и предлагает предоставить информацию о переговорах.

При этом уточняется, что после совместного совещания менеджмента предприятия и действующих на предприятии профсоюзов 1 июня 2021 проводились встречи по вопросу повышения зарплаты. ПО ПМГУ предложила повысить оклады и тарифы всем работникам на 30% на основании резолюций акций протестов. Администрация не согласилась с таким предложением и предложила повышение уровня зарплаты осуществлять дважды в год только на официальный индекс инфляции плюс 1% в течение трех лет.

"Представители ПО ПМГУ категорически не согласились на такое предложение, поскольку в таком случае повышение окладов и тарифов будет необоснованно низким, и не будет учитывать вклад каждого члена трудового коллектива в получение высоких прибылей предприятием, не будет покрывать фактическое существенный рост цен на продукты питания, товары первой необходимости и коммунальные услуги. По данным Министерства финансов Украины прогнозируемый индекс инфляции в 2022 году составит 6,2%, в 2023 году - 5,3% и в 2024 - 5,0%. Повышение окладов и тарифов на такие низкие проценты не обеспечит справедливую зарплату и достаточный уровень жизни работников", - полагают в ячейке ПМГУ.

Также отмечается, что в группе значительно увеличилась прибыль, что является основанием для существенного повышения уровня зарплаты. Однако ПО ПМГУ не согласно подписать меморандум (совместную декларацию) с закреплением договоренности на повышение окладов в период с 2022 по 2024гг на официальный индекс инфляции плюс 1%. При этом профсоюзы не соглашаются "не допускать проведения мирных собраний, протестных акций, митингов, забастовок и коллективных трудовых споров".

В информации ПМГУ уточняется, что 6 профсоюзных организаций из 11 не приняли участие во встрече с руководством АМКР. На данной встрече менеджментом были озвучены предложения по повышению зарплаты.

Вместе с тем, ПМГУ поддерживают выплату так называемой "14-й зарплаты" за успешную работу компании в 2021 году, призвав руководство соблюдать требования коллективного договора и в октябре 2021 начать переговоры о повышении уровня зарплаты в 2022 году по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021г, предварительно предоставив профсоюзной стороне отчет о финансово-экономических показателях деятельности предприятия.

Как сообщалось, руководство АМКР по результатам встречи с представителями профсоюзов 30 июля 2021г объявило предложение по повышению зарплаты всем сотрудникам, минимум, на 10% в два этапа: на 5% 1 октября 2021 и еще, минимум, на 5% в начале II квартала 2022 года.

При этом в пресс-релизе предприятия пояснялось, что оклады для некоторых категорий работников вырастут и на больший процент, до 30%, что устранит дисбалансы, обнаруженные профсоюзами после последнего повышения в мае 2021 года. Чтобы отметить успешную работу компании в 2021 году и отпраздновать 87-летие предприятия, компания выплатит сотрудникам 14-ю зарплату: 50% от базовой зарплаты ко Дню предприятия 4 августа и еще 50% - в конце года.

АМКР предложил представителям профсоюзов, участвовавших во встрече, что в течение следующих трех лет, с 2022 по 2024 год, предприятие будет повышать зарплату работникам два раза в год, в мае и октябре, на процент не ниже официального уровня инфляции за предыдущий год. В течение этого периода ежегодное майское повышение гарантированно будет равняться официальном уровню инфляции за прошлый год плюс 1% минус процент повышения зарплаты в октябре прошлого года. В октябре каждого года в течение этого периода повышение будет равняться, как минимум, 50% прогнозируемого уровня инфляции текущего года плюс 1%.

Официального ответа от руководителей всех профсоюзов, что позволит воплотить это предложение без промедления уже через несколько дней, ожидают на следующей неделе.

"Финансовая стабильность важна для наших сотрудников. Учитывая это, мы надеемся договориться с профсоюзами о плане действий на три года, который даст возможность каждому планировать свои расходы и доходы прозрачно и предсказуемо", - сказал генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо, которого цитирует пресс-служба.

Компания предлагает зафиксировать договоренности на три года, чтобы установить четкие правила для всех, обеспечить постоянный рост производства и создать условия для устойчивого притока инвестиций, крайне необходимых для модернизации производственных мощностей, повышение безопасности труда и уменьшения влияния на окружающую среду и сконцентрироваться на других неотложных для трудового коллектива вопросах.

"Я не разделяю способа мышления "мы против них", который пытаются навязать нашим сотрудникам, я лично хочу достичь согласия со всеми представителями трудового коллектива. Для меня, все 21000 работников - это одна команда, с общими успехами и общими вызовами. В первом полугодии этого года рынки были для нас благоприятными, и мы хотели бы, чтобы все наши сотрудники смогли отпраздновать этот успех", - сказал Лонгобардо.

"Наша цель - стала эффективность и рост нашей компании, а также благополучие и мотивация всех наших сотрудников. Мы надеемся, что профсоюзы, действующие на предприятии, разделять наше убеждение, что именно диалог, а не личные интересы и манипуляции, затягивают принятие согласованных решений в интересах прежде всего простых рабочих, - это путь к достижению этих целей в интересах компании и коллектива", - добавила директор по отраслевых отношений и социального развития Юлия Чермазович, которая возглавляет переговорный процесс с профсоюзами.

Ранее Лонгобардо на встрече с журналистами сообщил, что компания ожидает данные по итогам деятельности предприятия в январе-июне текущего года для возможного пересмотра зарплат работникам.

Как сообщалось, в начале июня текущего года руководство АМКР и лидеры профсоюзных организаций предприятия достигли договоренности о следующих шагах по пересмотру зарплат работникам.

Кроме того, сообщалось, что в Кривом Роге весной прошли малочисленные акции работников АМКР с основным требованием значительного повышения зарплаты, на 30%. В свою очередь руководство АМКР призывало профсоюзы к переговорам по повышению зарплат, считая неконструктивным проведение вместо этого акций.

На меткомбинате действует 11 профсоюзов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".