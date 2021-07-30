"Нафтогаз" пока не выплачивал премии правлению компании за I полугодие 2021г

НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию некоторых СМИ о якобы выплате премий правлению компании за январь-июнь 2021 года.

"Официально сообщаем, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий членам правления по итогам работы в первом полугодии 2021 года, однако пока такие премии компанией не выплачивались", – говорится в сообщении "Нафтогаза" в пятницу.

При этом в НАК воздержались от комментариев относительно решения НС по выплате премий.

"НАК "Нафтогаз Украины" воздерживается от интерпретаций и толкований соответствующего решения наблюдательного совета", – говорится в сообщении.