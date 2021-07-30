Экономика

13:23 30.07.2021

"Нафтогаз" пока не выплачивал премии правлению компании за I полугодие 2021г

1 мин читать
"Нафтогаз" пока не выплачивал премии правлению компании за I полугодие 2021г

НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию некоторых СМИ о якобы выплате премий правлению компании за январь-июнь 2021 года.

"Официально сообщаем, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий членам правления по итогам работы в первом полугодии 2021 года, однако пока такие премии компанией не выплачивались", – говорится в сообщении "Нафтогаза" в пятницу.

При этом в НАК воздержались от комментариев относительно решения НС по выплате премий.

"НАК "Нафтогаз Украины" воздерживается от интерпретаций и толкований соответствующего решения наблюдательного совета", – говорится в сообщении.

Теги: #нафтогаз #премии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 27.07.2021
Коболев считает санкции в отношении Фирташа основанием для расторжения контракта между "Нафтогазом" и "ЙЕ Энергией"

Коболев считает санкции в отношении Фирташа основанием для расторжения контракта между "Нафтогазом" и "ЙЕ Энергией"

12:06 27.07.2021
Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

Витренко допускает убытки "Нафтогаза" в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн

18:53 26.07.2021
"Газпром" условиями транзита через Украину после 2024 г. подтвердил использование газа как геополитического оружия – глава "Нафтогаза"

"Газпром" условиями транзита через Украину после 2024 г. подтвердил использование газа как геополитического оружия – глава "Нафтогаза"

13:32 24.07.2021
Глава "Нафтогаза": предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы

Глава "Нафтогаза": предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы

21:06 22.07.2021
"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

20:54 22.07.2021
"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

21:10 21.07.2021
Глава "Нафтогаза": запуск "Северного потока 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

Глава "Нафтогаза": запуск "Северного потока 2" – это вопрос не компенсаций, а безопасности Украины и региона

15:19 16.07.2021
"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

15:56 07.07.2021
Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

Предприятия ТКЭ нуждаются в скорейшей реструктуризации долгов и пересмотре соглашений с "Нафтогазом" − Ассоциация городов Украины

15:34 07.07.2021
Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решения о возможном отстранении Витренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес-омбудсмен во II кв. получил рекордное количество жалоб за 3 года

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области в рамках строительства трассы М-30 художники украшают остановки Петриковской росписью – "Укравтодор"

ДТЭК призвал СНБО устранить факторы, мешающие подготовке к отопительному сезону

Бизнес-омбудсмен во II кв. получил рекордное количество жалоб за 3 года

Регулятор повысил максимальные price cap на энергорынке до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч - максимальной

"Кернел" намерен выкупить до 19,2 млн акций на сумму $250млн

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

ОЗП Украина намерена пройти за счет максимально возможной собственной добычи угля, в случае нехватки будет импортировать

Валютный межбанк в четверг сбалансировался без НБУ

Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА