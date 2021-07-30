Экономика

10:05 30.07.2021

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

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Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янив" позволит Украине ежегодно экономить $200 млн - глава Минэнерго

Строительство железнодорожного пути "Вильча-Янов", соединяющее Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с железнодорожной сетью Украины, позволит ежегодно экономить $200 млн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Это о настоящей независимости, это о геополитике. Мы действительно будем экономить около $200 млн ежегодно, которые тратились на вывоз в Россию отработанного ядерного топлива", - цитирует пресс-служба слова Галущенко.

Стоимость проекта составляет 336,6 млн грн.

Галущенко отметил, что вскоре будет также введено в эксплуатацию собственное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, построенное в сотрудничестве с американской компанией Holtec International.

"Это будет большой исторический шаг к независимости нашего государства. В то же время мы продемонстрировали всему миру, что мы являемся надежным партнером в таких крупных энергетических проектах", - отметил министр энергетики.

В пресс-службе Минэнергетики добавили, что железнодорожный путь от станции Вильча до станции Янов протяженностью 43 км соединяет Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с железнодорожной сетью Украины.

Отмечается, что запуск - это шаг к полноценному запуску в работу ЦХОЯТ, куда отработанное топливо будут доставлять из трех атомных электростанций - Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Там оно будет храниться в течение следующих 100 лет.

Теги: #цхоят #минэнерго
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