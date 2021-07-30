Экономика

09:33 30.07.2021

ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

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ЦХОЯТ запустят ко Дню независимости – министр энергетики

Украина откроет Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ориентировочно ко Дню независимости – 24 августа, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Полностью само хранилище откроем ближе ко Дню независимости. Это будет большой исторический шаг к независимости государства, и мы всему миру показываем, что являемся надежным партнером, поскольку в этом проекте принимала участие американская компания (Holtec International – ИФ) ", – сказал Галущенко журналистам в ходе открытия "НАЭК "Энергоатом" подъездных путей к ЦХОЯТ – участка "Вильча - Янов" и тестового прогона поезда с имитацией ядерного топлива в четверг.

По словам министра, "это не про деньги и не про железную дорогу, это о независимости и геополитике, о том, что мы действительно экономим огромные средства – около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива".

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что сейчас на ЦХОЯТ идут так называемые холодные испытания – опробуется отдельно работа всех систем и таким образом хранилище готовится к поэтапному вводу в эксплуатацию.

"19-20 августа – к этому времени мы ожидаем, что будет готова вся документация, все будет опробовано для того, чтобы возможно было поставить первые контейнеры", – дал прогноз Котин, уточнив, что первый поезд будет с топливом из Хмельницкой атомной станции.

По его словам, всего в этом году ожидается два поезда, в дальнейшем – минимум четыре поезда в год.

Глава "Энергоатома" также обратил внимание, что три местных громады, задействованные в проекте строительства ЦХОЯТ, получат в свои бюджеты 10% от стоимости комплекса: "Около 100 млн грн пойдет в местные бюджеты".

Он также отметил, что неготовность подъездных путей к ЦХОЯТ (участок Вильча-Янов) протяженностью 43 км были основной преградой для открытия хранилища.

"После решений правительства о передаче нам на баланс этого участка мы с "Укрзализныцей" за 1,5 месяца подготовили эти пути", – отметил Котин.

Глава "Укрзализныци" Иван Юрик, отвечая на вопрос о стоимости проекта по подготовке путей, указал, что от НАЭК уже поступили авансовые средства в размере 180 млн грн и сейчас проводятся окончательные подсчеты стоимости работ, после чего можно будет говорить о финальной сумме.

Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" 21 декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Кабинет министров 3 февраля 2021 года одобрил проект распоряжения о передаче ГП "НАЭК "Энергоатом" от АО "Укрзализныця" железнодорожной колеи на участке Вильча-Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области), что позволит НАЭК запустить в эксплуатацию централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Теги: #цхоят #минэнерго #галущенко
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