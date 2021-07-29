Экономика

18:33 29.07.2021

Ж/д колеи к ЧАЭС готовы к эксплуатации, по участку проехал первый тестовый поезд – "Укрзализныця"

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Ж/д колеи к ЧАЭС готовы к эксплуатации, по участку проехал первый тестовый поезд – "Укрзализныця"

Железнодорожные пути в зоне отчуждения ЧАЭС готовы к перевозке отработанного ядерного топлива, по реконструированному участку проехал первый тестовый поезд, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) со ссылкой на и.о. главы правления Ивана Юрика в четверг.

"Сегодня мы проверили готовность путей к перевозкам и пустили по участку первый тестовый поезд. Все испытания прошли успешно и пути в зону отчуждения ЧАЭС полностью готовы к эксплуатации. Ждем первый поезд с отработанным ядерным топливом", - цитирует пресс-служба Юрика.

По реконструированному участку будет перевозиться к централизованному хранилищу в зоне отчуждения ЧАЭС отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

Отмечается, что в ходе работ было заменено и реконструировано 24,56 км путей, средним ремонтом обновлено еще 4,3 км путей. В работах было задействовано 95 железнодорожников филиала "Центр по строительству и ремонту пути" УЗ и необходимая путевая техника.

Все работы выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения, утвержденных приказом Минздрава от 4 апреля 2008 года №179/276.

Как сообщалось, Кабмин 3 февраля 2021 года распоряжением №91-р передал железнодорожный путь "Вильча – Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс "Энергоатому".

Теги: #укрзализныця #юрик #чаэс
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