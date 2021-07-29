"Нова Пошта" протестировала доставку посылки беспилотником из Киева в Харьков

"Нова Пошта" протестировала доставку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 7:00 с аэродрома "Чайка" (Киевская обл.) и прибыла на аэродром "Коротич" (Харьковская обл.) в 12:00.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в обратном направлении посылка вылетела в 14:00 из "Коротича" и в 19:00 прибудет в Киев.

Тестовая отправка была осуществлена на беспилотном самолете Discovery украинской компании "Аеродрон".

"Впервые в мире БПЛА с отправлением пролетел расстояние в 480 км. Кроме "Новой Пошты" на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах - сократить время полета до трех часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов", - цитирует пресс-служба СЕО компании Александра Бульбу.

"Нова Пошта" отмечает, что следующий тестовый полет запланирован во Львов и состоится в августе. В будущем время полета сократится до трех часов, а общий вес груза, который будет перевозиться, составит 250 кг и более.

Компания планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году.

Говоря о том, как происходит доставка посылки БПЛА, в "Новой Поште" рассказали, что сначала она доставляется из сортировочного терминала на аэродром, где ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она отправляется по заранее запрограммированному маршруту.

"Для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен. В небе БПЛА ведет себя, как настоящий самолет и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. В частности, беспилотный летательный аппарат оснащен специальным парашютом. Поэтому в случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система, и он приземлится с его помощью. Кроме того, по БПЛА следит оператор, который контролирует аппарат на случай опасных моментов и может принимать управление. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет", - рассказали в компании.