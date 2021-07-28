Экономика

13:03 28.07.2021

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

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Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Львов-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево, однако решение о целесообразности будет принято по завершении ТЭО этих проектов, сообщила замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко журналистам в среду.

По ее словам, на сегодня в Украине не столь много направлений, где может быть платная автомобильная дорога, которая была бы окупаемым проектом, из-за уровня трафика. Речь идет исключительно о строительстве новых концессионных дорог, которые будут дублировать существующие бесплатные маршруты.

"Укравтодор" к настоящему времени получил две частных инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платная. Первая - это маршрут Краковец-Львов-Броды-Ривне (инициатор – "Автомагистраль-Юг") - более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев-Чоп и М-10 Львов-Краковец", - сказала Юрченко.

По ее словам, вторая частная инициатива - это дорога Стрый - Мукачево (инициатор - Onur). "На сегодня в принципе не является проблемой добраться из Львова до Закарпатской области, но из-за перевалов и застроек на существующем направлении технически невозможно расширить дорогу до четырех полос. Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства новой автодороги, которая пройдет несколько восточнее существующей дороги Киев-Чоп. Если сейчас из Львова в Закарпатье мы обычно доезжаем за 2,5 часа, а зимой и дольше, то новая дорога должна сократить время в пути в 2,5 раза", - отметила Юрченко.

Замминистра добавила, что по оценкам министерства, ТЭО по Краковец-Львов -Броды-Ривне будет завершено к новому году, ТЭО по Стрый-Мукачево - несколько позже. Решение о целесообразности каждого проекта будет принимать "Укравтодор", а затем согласовывать с Минэкономразвития и Министерством финансов.

"Они гипотетически могут быть платными, но это будет подтверждено после ТЭО. Тогда мы точно убедимся, стоит ли взимать плату, будет ли она вообще генерироваться, самоокупаться", - подчеркнула Юрченко.

Теги: #транспорт #платные_дороги #мининфраструктуры
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