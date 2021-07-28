Экономика

06:36 28.07.2021

ЕИБ предоставит кредит на сумму около EUR 49 млн на энергоэффективность зданий 6 университетов на сумму около EUR 49 млн

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил заем на энергоэффективность зданий шести украинских университетов на сумму около EUR 49 млн в рамках проекта "Высшее образование Украины", также для этих целей университеты получат грант от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде E5P на сумму EUR 10 млн.

"Шесть украинских университетов проведут комплексное энергоэффективное обновление большинства зданий благодаря инвестициям Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) объемом EUR 49 млн и гранта фонда E5P на сумму EUR 10 млн", – указывается в релизе ЕИБ и Министерства образования во вторник.

Проект предусматривает комплексную термомодернизацию учреждений высшего образованиях, в двух этапах его примут участие 20 ВНЗ. На первом этапе это будут Винницкий национальный технический университет, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Национальный университет "Львовская политехника", Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", а также Национальный университет "Черниговская политехника" и Сумской государственный университет.

"К ним вскоре присоединятся еще восемь учреждений высшего образования, которые на конкурсной основе выбороли право принять участие во втором этапе проекта", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, выполнение работ по термомодернизации в шести первых университетах должны начаться осенью 2022 года.

Как указано в релизе, ЕИБ в целом инвестирует EUR 120 млн в комплексную модернизацию ВНЗ в Украине в рамках проекта "Высшее образование Украины", это часть поддержки ЕИБ и ЕС Украине в сфере энергоэффективности. Проект также софинансируется Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) на сумму EUR 30 млн.

 

Теги: #ес #энергоэффективность #украина #вузы
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