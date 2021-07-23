Экономика

18:29 23.07.2021

Глава Минфина обсудил продолжение сотрудничества с МВФ с временным поверенным по делам США в Украине

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Глава Минфина обсудил продолжение сотрудничества с МВФ с временным поверенным по делам США в Украине

Глава Министерства финансов Сергей Марченко и временный поверенный по делам США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент обсудили в ходе встречи в пятницу продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и налоговые инициативы правительства, предлагаемые в ресурсном законопроекте №5600.

"Стороны обсудили продолжение программы сотрудничества с МВФ, реформирование государственных банков, экономическую ситуацию в Украине, налоговые инициативы в рамках законопроекта №5600", – сообщается на сайте министерства в пятницу.

Министр финансов подчеркнул, что считает продолжение сотрудничества с Фондом главным своим приоритетом на этой должности.

Как отмечается в сообщении, представители США заверили, что будут продолжать поддерживать Украину во внедрении реформ.

Теги: #сша #марченко #минфин #мвф
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