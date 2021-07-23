ФРУ просит премьера ввести временный запрет вывоза лома до конца 2023г

Федерация работодателей Украины (ФРУ) поддержала инициативу "Укрметаллургпрома" и "Укртрубопрома" о введении запрета на экспорт лома черных металлов до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных металлургических предприятий.

Согласно письму ФРУ в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 22 июля, подписанном генеральным директором Русланом Ильичевым, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", сейчас почти две трети украинского экспорта - это товары с низкой добавленной стоимостью. Однако чем больше будет степень переработки сырья внутри страны, тем быстрее будет расти экономика и тем меньше будет зависеть курс гривни от колебаний мировых цен на комодитиз.

При этом отмечается, что по данным Госстата, удельный вес в экспорте отечественных товаров занимает сырье. В то же время восстановление мировой экономики в послекоронавирусный период привело к резкому росту цен на сырье. Не обошел этот процесс и ломозаготовительную отрасль. Менее чем за год стоимость металлолома увеличилась более чем в 2 раза. В итоге текущий уровень экспортных цен является максимальным за 10 лет, но при этом стоимость готовых изделий из металла не выросла пропорционально росту цен на сырье.

Эта тенденция привела к тому, что Украина начала резко увеличивать экспорт металлолома из Украины. Согласно данным Государственной таможенной службы, в первом полугодии 2021 года поставки отечественного лома на внешние рынки выросли почти в 14 раз, с 17 тыс. тонн до 231 тыс. тонн. В июне экспортеры этого сырья вообще установили рекорд - 85 тыс. тонн, что соответствует месячному потреблению одного крупного украинского меткомбината.

"Вполне очевидно, что экспортная пошлина на металлолом в размере EUR58/тонна уже не сдерживает экспортеров, поскольку его соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца текущего года могут превысить 1,5 млн тонн, а это половина заготовки лома в 2020 году", - констатируется в обращении ФРУ.

В письме напоминается, что Федерация работодателей всегда выступала за то, чтобы государство создавало прогнозируемую политику стимулирования переработки сырья внутри страны, а политика экспортных пошлин или других ограничений на вывоз сырья была очень жесткой и последовательной. Тем более, что государство получает гораздо больше налоговых поступлений от экспорта готовой продукции, чем от поставок за рубеж сырьевых товаров.

Кроме того, металлолом - это критическая сырье для декарбонизации украинской металлургии. Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы CO2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля.

"Нужно подчеркнуть, что именно из соображений требований Green Deal летом ряд европарламентариев обратился к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома. В то же время Украина становится все незащищенной и доступным источником лома для Турции, Приднестровья и Беларуси", - отмечает ФРУ.

Учитывая это, с целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины Федерация работодателей просит премьер-министра рассмотреть возможность введения временного запрета экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

ФРУ представляет интересы около 8500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и предоставляют работу более 5 млн человек.

Ранее с просьбой запретить экспорт металлолома до конца 2023 года к премьеру обратился "Укрметаллургпром" в письме от 8 июля и "Укртрубопром" в письме от 12 июля.