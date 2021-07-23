"Автомагистраль-Юг" начала применять новые технологии для производства асфальтобетона

Компания "Автомагистраль-Юг", которая выполняет ремонт и строит дороги в Украине, начала применять новые технологии для производства асфальтобетона.

Видео с объяснением, как все работает компания опубликовала на своей странице в Facebook.

"Наш научно-исследовательский центр в Новомосковске недавно получил новое оборудование. Теперь наши специалисты способны выполнять все основные испытания асфальтобетона по системе Superpave. Наконец мы точно знаем, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных нагрузках", - говорят в компании.

В "Автомагистраль-Юг" отмечают, что теперь специалисты в лабораторных условиях смогут тестировать образцы на динамическую нагрузку. Это стало возможным благодаря использованию динамической машины Matest uts30, которая поможет высчитывать рецепт оптимальной смеси покрытия.

Кроме того, благодаря ей в "Автомагистраль-Юг" будут исследовать поведение образцов при низких температурах. В специальной климатической камере динамической машины образцы охлаждают: каждый час температура снижается на 5 градусов. Под влиянием низких температур асфальтобетон сжимается, пока не треснет. Датчики четко фиксируют, при какой температуре это произошло.

"Отныне компания имеет необходимое оборудование, чтобы замкнуть все возможные тесты по системе Superpave. Мы сможем создавать уникальные рецептуры и знать все свойства асфальтобетона", - заявляют в компании.

"Автомагистраль-Юг" отмечает, что это особенно важно с учетом больших объемов дорожных работ в рамках президентской программы "Большое строительство".