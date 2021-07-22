"Укрзализныця" за I пол.-2021 перевезла во внутреннем сообщении на 21,5% больше минстройматериалов

"Укрзализныця" (УЗ) за первое полугодие 2021 года во внутреннем сообщении перевезла почти 23,3 млн тонн минстройматериалов, что на 21,5% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, большинство из этих грузов используется для строительства и ремонта автодорог по программе "Большое строительство".

По данным компании, за 6 мес. 2021 года она увеличила по сравнению с январем-июнем 2020 года на 32,5% - почти до 14 млн тонн - перевозки природного камня (входит щебень, используемый для строительства автодорог). Кроме того, перевезено почти 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырья, что на 9,3% больше соответствующего периода прошлого года.

"Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

Он отметил, что УЗ также реализует ряд инфраструктурных проектов "Большого строительства".

"Для увеличения транспортировки грузов в порты сейчас идет реконструкция участка Черноморская - Береговая, проводится электрификация экспортного европейского направления Ковель - Изов - госграница, объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве и уже в этом году планируем приступить к электрификации еще одного важного портового направления Долинская - Николаев – Колосовка", - резюмировал Юрик.