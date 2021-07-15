Экономика

12:05 15.07.2021

Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

2 мин читать
Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

Аналитическая платформа Vox Ukraine провела фактчекинг критики основных положений законопроекта №5655 о реформировании системы градостроительного контроля и надзора, принятого парламентом в первом чтении.

"Жаль, что кое-кто из экспертной среды вместо того, чтобы вместе работать над усовершенствованием и выведением их тени строительной сферы, пытались поддать сомнению реформу. Надеюсь, результаты исследования, которое я инициировала просто тегнув Vox Ukraine в Facebook расставят все точки над "i", – сообщила народный депутат, один из соавторов законопроекта №5655 Елена Шуляк.

Так, Vox Ukraine обнародовал исследование, где опровергнул ряд пунктов критики реформы. Так, например, уполномоченными лицами в сфере градостроительного контроля не будут выступать физлца-предприниматели. Согласно законопроекту, уполномоченными лицами могут выступать юридически лица, имеющие в команде не менее трех лиц по трудовым договорам, а также инженеров с соответствующей квалификацией.

Кроме того, органами контроля могут также выступать центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере градостроительства и исполнительные органы местных советов.

"Таким образом, уполномоченные лица – это не физические лица-предприниматели и не единственные органы градостроительного контроля", – сообщает аналитическая платформа.

В свою очередь, архитектор Анна Кирий прокомментировала фактчекинг платформы.

"Да, заказчики могут выбрать для осуществления градостроительного контроля центральный орган исполнительной власти (…) или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Может, если захочет – не обязан. Теперь это исключительно желание заказчика. Что будет останавливать застройщиков делать собственные организации градостроительного контроля и заказывать им контроль, а фактически самих себя контролировать? Ничего", – подчеркнула Кирий.

Полное исследование Vox Ukraine с комментариями Анны Кирий по ссылке.

Теги: #недвижимость #шуляк #voxukraine
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 14.07.2021
Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

17:08 13.07.2021
"Ресурсный" законопроект привел к росту на 9% цен на первичном рынке недвижимости – эксперт

"Ресурсный" законопроект привел к росту на 9% цен на первичном рынке недвижимости – эксперт

14:28 09.07.2021
"Ресурсный" законопроект в нынешней редакции предусматривает уплату НДС за жилье, ранее купленное по длительной рассрочке или в ипотеку

"Ресурсный" законопроект в нынешней редакции предусматривает уплату НДС за жилье, ранее купленное по длительной рассрочке или в ипотеку

09:54 09.07.2021
DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

16:32 07.07.2021
Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

Нормы "ресурсного" законопроекта не окажут значительного влияния на стоимость нового жилья – министр финансов

16:15 07.07.2021
Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

19:02 06.07.2021
Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

Профильный комитет и стройотрасль рассматорели ряд изменений в "ресурсный законопроект"

17:01 06.07.2021
Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

Сервисом автоматической оценки объектов недвижимости уже воспользовались более 25 тыс. раз

13:17 02.07.2021
Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

14:56 01.07.2021
Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Рада приняла закон законопроект о реформировании предприятий ОПК

Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

НБУ планирует снять ограничение на покупку инвалюты без обязательств

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может успеть получить транш от МВФ до конца 2021 г. – замглавы НБУ

НБУ готов поддержать банки в случае возникновения новых витков кризиса – Гелетий

Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.

Украина может стать ключевым поставщиком сырья и компонентов для технологий будущего для Европы – Шефчович

Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович

"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

НБУ разрешит бизнесу с 20 июля покупать инвалюту на EUR100 тыс. в день без обязательств

Послы G7 приветствуют принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома"

Работодатели вдвое чаще стали трудоустраивать сотрудников официально - Минэкономики

Кабмин переназначил Кузькина первым замглавы "Укравтодора", назначил Ивко заместителем главы агентства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА