Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

Аналитическая платформа Vox Ukraine провела фактчекинг критики основных положений законопроекта №5655 о реформировании системы градостроительного контроля и надзора, принятого парламентом в первом чтении.

"Жаль, что кое-кто из экспертной среды вместо того, чтобы вместе работать над усовершенствованием и выведением их тени строительной сферы, пытались поддать сомнению реформу. Надеюсь, результаты исследования, которое я инициировала просто тегнув Vox Ukraine в Facebook расставят все точки над "i", – сообщила народный депутат, один из соавторов законопроекта №5655 Елена Шуляк.

Так, Vox Ukraine обнародовал исследование, где опровергнул ряд пунктов критики реформы. Так, например, уполномоченными лицами в сфере градостроительного контроля не будут выступать физлца-предприниматели. Согласно законопроекту, уполномоченными лицами могут выступать юридически лица, имеющие в команде не менее трех лиц по трудовым договорам, а также инженеров с соответствующей квалификацией.

Кроме того, органами контроля могут также выступать центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере градостроительства и исполнительные органы местных советов.

"Таким образом, уполномоченные лица – это не физические лица-предприниматели и не единственные органы градостроительного контроля", – сообщает аналитическая платформа.

В свою очередь, архитектор Анна Кирий прокомментировала фактчекинг платформы.

"Да, заказчики могут выбрать для осуществления градостроительного контроля центральный орган исполнительной власти (…) или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Может, если захочет – не обязан. Теперь это исключительно желание заказчика. Что будет останавливать застройщиков делать собственные организации градостроительного контроля и заказывать им контроль, а фактически самих себя контролировать? Ничего", – подчеркнула Кирий.

Полное исследование Vox Ukraine с комментариями Анны Кирий по ссылке.