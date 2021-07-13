Экономика

19:12 13.07.2021

Холдинг "АВК" опровергает свое банкротство

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Холдинг "АВК" опровергает свое банкротство

Постановление о банкротстве ЧАО "АВК", принятое Хозяйственным судом Донецкой области 8 июля, касается только одного предприятия холдинга "АВК", тогда как остальные предприятия группы компаний продолжают работать на территории Украины в штатном режиме, сообщил производитель кондитерских изделий на сайте во вторник.

"Официально заявляем, что "АВК" - это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО "АВК". ЧАО "АВК" признали банкротом не по причине неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего из-за агрессии России против Украины, ведь основные активы ЧАО "АВК" находятся на неподконтрольной Украине территории - в Донецке и Луганске", - говорится в сообщении компании.

Группа "АВК" заявила, что остальные предприятия холдинга продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.

Как сообщалось, решение по делу №905/2852/16 о банкротстве ЧАО "АВК", принятое 8 июля Хозяйственным судом Донецкой области, было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 12 июля 2021 года. Региональный хозсуд в составе судьи Максима Лейбы рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению кредитора ООО "Русток" (Донецк) к должнику - ЧАО "АВК" с участием представителей кредиторов АО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Райффайзен банк Аваль".

Судебным органом по результатам проведенного в 2020 году анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия установлено, что уровень потери платежеспособности "АВК" за последние три года исключает возможность применения к должнику процедуры санации. Финансово-хозяйственное состояние должника характеризуется сверхкритической неплатежеспособностью, соответственно, удовлетворение требований кредиторов возможно только путем применения ликвидационной процедуры.

Хозсуд уточнил, что постановление вступает в силу 8 июля 2021 года и может быть обжаловано в Восточном апелляционном хозяйственном суде через Хозяйственный суд Донецкой области путем подачи апелляционной жалобы.

Решением от 20 октября 2016 года Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве "АВК" по иску ООО "Русток" (Донецк) и ввел процедуру распоряжения имуществом должника сроком на 115 календарных дней.

После публикации объявления о банкротстве в октябре 2016 года, в суд обратились ПИБ с денежными требованиями на общую сумму 2,2 млрд грн, Сбербанк - 1,9 млрд грн, ВБР -638,8 млн грн, Райффайзен банк Аваль - 521,9 млн грн и Ощадбанк - 5,1 тыс. грн.

Хозсуд Донецкой области неоднократно переносил рассмотрение дела о банкротстве "АВК", в частности из-за проведения экономических экспертиз, а также закрывал дело в связи с подачей апелляционных жалоб "АВК" и Сбербанком в Высший хозсуд, которые были отклонены в мае 2017 года и в июле 2018 года соответственно.

"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основана в 1991 году. Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. В ее состав входит кондфабрика в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утрачен.

"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, печенье, вафли, круасаны, соленые снеки.

Компания экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира.

Теги: #авк #банкротство
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