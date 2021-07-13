Приватизация ОГХК станет мощным стартом большой приватизации – глава ФГИ

Приватизация ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), назначенная на 31 августа текущего года, станет мощным стартом большой приватизации, заявил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко.

Согласно пресс-релизу Фонда во вторник, в ходе рабочей поездки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича на ИГОК Сенниченко констатировал беспрецедентную политическую поддержку президента Украины, правительства и Верховной Рады прозрачной приватизации.

При этом Шмыгаль отметил возможности расширения сотрудничества со стратегическими партнерами страны, которое открывает развитие добывающей отрасли.

"Украина имеет значительный потенциал, чтобы стать одним из лидеров мира в сфере добычи критического сырья и надежным поставщиком его для партнеров по НАТО. Наращивание добычи металлов позволит развивать в Украине новые отрасли перерабатывающей промышленности, привлекать инвестиции, создавать рабочие места. Убежден: начало стратегического партнерства с ЕС в этом направлении поможет реализовать эту задачу", - отметил премьер слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь вице-президент ЕК указал на значительное влияние надежных и стабильных поставок сырья по конкурентным ценам на целые отрасли экономики.

"Когда мы двигаемся к климатически нейтральным и цифровым обществам, много ключевых секторов - таких, как возобновляемые источники энергии, электроника, транспорт, аэрокосмическая промышленность и оборонная сфера - зависят от надежного и устойчивого снабжения сырья по конкурентным ценам. Таким образом, сегодняшний запуск стратегического партнерства между Украиной и ЕС относительно сырьевых материалов переходит в решающую стадию. В Украине находится 20 из 30 важнейших видов сырья, необходимых для декарбонизации экономики. Кроме того, более тесная интеграция наших цепочек поставок сырья при содействии географического окружения - это способ минимизировать неблагоприятные последствия непредсказуемых срывов, продемонстрированных текущей глобальной пандемией", - заявил Шефчович.

Сенниченко высоко оценил поддержку реформ в Украине со стороны ЕС, в частности программы приватизации, которая выполняет сразу три основные задачи - искоренение коррупции, привлечение инвестиций в модернизацию отраслей экономики и поступления в бюджет. По его словам, приватизация ОГХК станет прекрасным примером достижения этих целей.

"В ходе подготовки к приватизации нам удалось сделать ОГХК привлекательным объектом для инвесторов со всего мира: благодаря раскрытию информации о сырьевых запасах, ликвидации коррупционных схем и лишению олигархических групп влияния на предприятие, его прибыли возросли втрое - со 100 до 350 млн грн. Это привело к росту стартовой цены на EUR60 млн до EUR140 млн ", - сказал глава ФГИ.

Он подчеркнул, что во всем мире добыча титана - это функция частных инвесторов, а функцией государства является регуляторная деятельность, установление правил и лицензирование деятельности недропользователей.

"Приватизация ОГХК также налагает на будущего владельца инвестобязательства - вложить не менее 400 млн грн в модернизацию основных фондов компании. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию добывающей сферы", - подчеркнул Сенниченко.

Приватизационными условиями также предусмотрена защита социальных прав работников компании - новый владелец не должен допустить возникновения задолженностей по зарплате, не может уволить сотрудников в течение шести месяцев после приватизации.

Дата приватизационного аукциона - 31 августа 2021 года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Ранее эти комбинаты были в аренде у структур Фирташа. Затем предприятие было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3 млрд 127,63 млн грн.