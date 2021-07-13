Экономика

12:09 13.07.2021

Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряд продуктов: мы не говорим о торговых войнах, идет естественная переориентация рынка

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Шмыгаль о запрете РФ на ввоз из Украины ряд продуктов: мы не говорим о торговых войнах, идет естественная переориентация рынка

За последние шесть лет объем торговли из России уменьшился практически в шесть раз, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Фактически за последние шесть лет объем торговли из России уменьшился практически в шесть раз, с 37 до 7 млрд ежегоднего объема. Идет постепенное снижение товарооборота между Россией и Украиной. В то же время, товарооборот с Европой вырос до более чем 40%, это рост более чем в пять раз. Происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам, и это отвечает вектору нашего развития", - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчович в Киеве во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какой объем украинского экспорта задел недавний запрет России на ввоз из Украины ряда продукции и какой будет ответ правительства.

Премьер добавил, что речь не идет о "торговых войнах", идет естественная переориентация рынка Украина на Рынок Европы и других стран.

Как сообщалось, 28 июня 2021 года правительство России расширило список запрещенных продуктов, которые запрещено ввозить с территории Украины. В него попали мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления. Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Невозможными будут поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов. Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Ранее постановлением правительства от 29 декабря 2018 года были запрещены поставки из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций. Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Запрещены поставки вин, включая крепленые, а также этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков. Запрет на ввоз из Украины также коснулся некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме этого, в рамках продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года действует запрет на поставки в Россию ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль).

Теги: #шмыгаль #рф #торговля
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