Экономика

11:36 12.07.2021

Мининфраструктуры готовится уволить и.о. главы "Киев-Днепровского МППЖТ" за ДТП в пьяном виде

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Мининфраструктуры готовится уволить и.о. главы "Киев-Днепровского МППЖТ" за ДТП в пьяном виде

Министерство инфраструктуры Украины готовит документы на увольнение ранее назначенного на должность и.о. председателя правления ПАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" ("Киев-Днепровское МППЖТ") Павла Авраменко.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в министерстве, Авраменко будет уволен уже в ближайшее время.

В Мининфраструктуры также подтвердили информацию об открытии правоохранительными органами уголовного производства в отношении Авраменко, в частности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское МППЖТ" Павла Авраменко.

"Киев-Днепровское МППЖТ" на 100% принадлежат государству в лице Мининфраструктуры. Основной вид деятельности - перевозка грузов ж/д транспортом между станциями примыкания и грузовладельцами, маневровая работа на подъездных путях и грузовых фронтах, операции по погрузке и выгрузке из вагонов, содержание и ремонт подъездных путей и подвижного состава.

"Киев-Днепровское МППЖТ" обслуживает свыше 1000 предприятий, в том числе тепловые и атомные электростанции, предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности, цементные заводы, заводы по изготовлению железобетонных изделий, домостроительные комбинаты, гранитные карьеры, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, сахарные заводы.

Теги: #предприятие #мининфраструктуры #увольнение
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