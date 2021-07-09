Экономика

13:35 09.07.2021

Украина и МВФ достигли компромисса по ряду вопросов, но переговоры продолжаются – Минфин

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Украина и МВФ достигли компромисса по ряду вопросов, но переговоры продолжаются – Минфин

Украинская делегация в Вашингтоне и представители Международного валютного фонда (МВФ) провели ряд встреч и достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и по вопросу независимости НАБУ, однако переговоры относительно заключения Staff level agreement продолжатся.

"Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и по вопросам независимости НАБУ", – сообщается на сайте Министерства финансов.

"Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – добавил Минфин.

Согласно сообщению, в ходе рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества. В частности, состоялись переговоры с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ Иванной Владковой Холлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями Фонда.

Министр финансов отметил, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ, указано в сообщении.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - цитирует пресс-служба Сергея Марченко.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

Теги: #переговоры #минфин #реформы #мвф
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