"Укроборонпром", Минрегион и Черкасская обладминистрация намерены создать Центр развития креативной экономики

Министерство развития громад и территорий Украины, государственный концерн "Укроборонпром" и Черкасская областная государственная администрация подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания Центра развития креативной экономики в Черкасской области.

"В прошлом году правительство утвердило и прияло стратегию регионального развития на следующих семь лет… Эта стратегия предусматривает в том числе и создание центров креативной экономики, которые, прежде всего, будут обеспечивать обучение в сферах IT, предпринимательства, развития так называемых soft skills, представят доступ к экспертизе проектов, возможного финансирования, микропроизводства, будут созданы лаборатории, возможности для коворкинга, а также обучения и нетворкирга", – сказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на пресс-конференции по случаю подписания меморандума в четверг.

Глобальная цель создания таких центров, по его словам, состоит в необходимости усилить экономическую мощность регионов. Он отметил, что в связи с этим государство участвует в финансировании трех пилотных проектов по созданию центров развития креативной экономики, первый из которых будет находиться в Кривом Роге, второй – в Черкасской области, а третьею локацию планируют определить вскоре, и вероятно всего, в восточной Украине.

Кроме того, Чернышев объяснил, что общий бюджет, предусмотренный на реализацию каждого из этих проектов, "находится в пределах 150-180 млн грн", и это деньги, которые будут инвестированы "в реконструкцию, строительство, оборудование и запуск таких объектов", который запланирован на 2022 год.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев уточнил, что деятельность Центра развития креативной экономики в Черкасской области будет также направлена на инновации в оборонно-промышленном комплексе. Вместе с тем он проинформировал, что этот центр создадут на базе и в тех помещениях госпредприятия "Фотопрылад", которые не использовались более 20 лет и будут переданы Черкасской обладминистрации.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко в свою очередь убежден, что создание центров креативной экономики поможет молодым предпринимателям привлекать иностранные гранты для развития их собственного дела.